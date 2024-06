Bolsonaro decidirá candidatos do PL para eleições de 2026

Em propaganda veiculada na TV, Valdemar Costa Neto declarou que ex-presidente terá carta branca; pesquisa aponta Michelle Bolsonaro e Tarcísio bem cotados.

Beto Barata/PL Valdemar Costa Neto disse que Jair Bolsonaro decidirá rumos do PL nas eleições de 2026



O presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, afirmou em propaganda veiculada na TV que Jair Bolsonaro decidirá os candidatos a presidente e vice do partido para as eleições de 2026, caso sua situação eleitoral seja mantida. Costa Neto ressaltou a importância de Bolsonaro na escolha dos candidatos, destacando que ele é quem possui os votos necessários para a candidatura. Apesar de estar inelegível até 2030, de acordo com decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro ainda é visto como uma figura influente no cenário político brasileiro. Nomes como os dos governadores Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ronaldo Caiado são especulados como possíveis sucessores do ex-presidente, representando a direita no pleito de 2026.

Uma pesquisa realizada pela Genial/Quaest apontou que Tarcísio de Freitas e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro são os nomes mais bem cotados para concorrer à presidência em substituição a Jair Bolsonaro. Michelle é vista como a melhor opção por 28% dos entrevistados, enquanto Tarcísio aparece com 24% de preferência. Entre os apoiadores de Bolsonaro, Michelle é a favorita de 41%, e Tarcísio, de 33%. Em um dos cenários simulados pela pesquisa, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria Tarcísio de Freitas em um segundo turno por uma margem estreita de 46% a 40%.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA