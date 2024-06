Bolsonaro reafirma apoio a Ricardo Nunes nas eleições de São Paulo e sugere vice

Atual prefeito destacou que a escolha para o segundo nome da chapa será definida na próxima semana, após consultas com outros partidos, mas admitiu que o PL tem peso maior na decisão

Reprodução/Twitter/@bolsonarotv_ Jair Bolsonaro e Ricardo Nunes se encontraram em São Paulo nesta sexta-feira (14)



Em um encontro nesta sexta-feira (14), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) recebeu o apoio explícito do ex-presidente Jair Bolsonaro para sua campanha à reeleição na cidade de São Paulo. A reunião, que ocorreu durante um almoço na capital paulista, contou com a presença de importantes figuras políticas, como o governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e o ex-coronel da Polícia Militar Melo Araújo. Foi a primeira vez que Nunes se encontrou com Melo Araújo, que é fortemente apoiado por Bolsonaro e Tarcísio para assumir a posição de vice na chapa do atual prefeito, sinalizando uma possível aliança estratégica. À imprensa, Nunes destacou que a escolha do seu vice será definida na próxima semana, após consultas com outros partidos. Ele enfatizou que Araújo, apoiado pelo PL, partido do ex-presidente, possui um “peso maior” na decisão.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A campanha de Nunes acredita que um nome ligado à segurança pública, como Melo Araújo, seria o ideal para o cargo de vice, reforçando a importância do apoio de Bolsonaro, que negou qualquer associação com Pablo Marçal, outro pré-candidato da direita. A escolha do vice para a chapa de Nunes gerou diversas especulações e análises sobre as possíveis estratégias políticas por trás dessa decisão. Alguns observadores veem a inclusão de Melo Araújo como uma sinalização direta de sua indicação, enquanto outros acreditam que pode ser uma manobra para agradar Bolsonaro ou testar a aceitação de seu nome entre os partidos aliados.

*Com informações do repórter Alvaro Nocera