Bolsonaro declara apoio a Russomanno em SP: ‘É amigo de velha data’

Presidente disse ainda que está ‘pronto para ajudá-lo’; Bolsonaro está em São Paulo e falou com a imprensa no Aeroporto de Congonhas nesta segunda-feira, 5

Marcos Corrêa / PR / Divulgação / CP Bolsonaro e Celso Russomano



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 5, ao desembarcar no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, que apoiará o candidato do Republicanos, Celso Russomanno, nas eleições municipais deste ano. Russomanno disputa a Prefeitura de São Paulo e tem mostrado bom desempenho nas últimas pesquisas eleitorais. O presidente afirmou que “não entraria na campanha de São Paulo”, mas que Russsomanno “é um amigo de velha data e estou pronto para ajudá-lo”. O candidato, que também estava presente no local e recepcionou o presidente, afirmou que com o apoio “a relação com a cidade de São Paulo muda”. Ele disse que ainda que o atual governador do Estado, João Doria (PSDB), e o atual prefeito Bruno Covas (PSDB), que tenta a reeleição, não tem diálogo com o presidente.

Ao desembarcar em Congonhas, Bolsonaro tirou fotos e acenou para apoiadores que estavam em frente ao pavilhão de autoridades do aeroporto. Bolsonaro deve visitar na noite desta segunda a igreja Assembleia de Deus. Na última pesquisa Ibope, divulgada nesta sexta, Russomanno parece com 26% das intenções de voto, enquanto Covas fica no segundo lugar, com 21% e, Guilherme Boulos (PSOL) tem 8%. O presidente já vinha manifestando o apoio ao candidato do Republicanos nas redes sociais e durante uma de suas transmissões ao vivo. Ele chegou a postar nas redes sociais um vídeo de Russomanno rebatendo críticas ao preço do arroz.

*Com informações do repórter Daniel Liam