Ibope: Russomanno lidera corrida para Prefeitura de SP com 26%; Covas tem 21% e Boulos 8%

Candidato do Republicanos aumentou a taxa de intenções de voto em relação à pesquisa feita em setembro

Candidato do PRB também negou que teria dito no pleito de 2012 que quem utilizasse mais o transporte público deveria também pagar mais por isso Celso Russomano se mantém na liderança de intenções de voto para eleições da Prefeitura de São Paulo



Nesta sexta-feira, 2, o Ibope divulgou uma nova pesquisa de intenções de voto para as eleições à Prefeitura de São Paulo em 2020. O candidato Celso Russomanno (Republicanos) aparece em primeiro com 26% dos votos, margem maior do que a registrada na última pesquisa de 20 de setembro, quando aparecia com 24%. Em segundo lugar vem o atual prefeito da cidade, Bruno Covas (PSDB) com 21%, subindo sua classificação em relação ao mês anterior quando contabilizada 18% do eleitorado. O terceiro colocado é Guilherme Boulos (PSOL), com 8%, mesma margem da última pesquisa, seguido de Márcio França, com 7%. As informações foram divulgadas pela TV Globo e Folha de S. Paulo. Confira abaixo os percentuais de cada candidato: