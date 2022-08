Bolsonaro diz não sentir ‘prazer nenhum’ em ocupar a presidência: ‘É um saco’

Em evento promovido pelo setor metalúrgico, chefe do Executivo federal afirma que sente saudade de pescar sem ser incomodado, mas que enxerga a presidência da República como uma ‘missão de Deus’

Foto: Isac Nóbrega/PR Presidente Jair Bolsonaro desabafou e disse n]ao sentir "prazer nenhum" em ocupar a cadeira de chefe do Executivo federal



O presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu nesta terça-feira, 23, ao Congresso AçoBrasil 2022 e discursou durante a abertura do evento. Pleiteando sua reeleição e a cinco semanas da votação, o mandatário afirmou que não sente “prazer nenhum” em ocupar a cadeira da presidência da República. “É um saco. Não dá mais para pescar, contar uma piada, tomar um caldo de cana”, disse. O chefe do Executivo, porém, ressaltou que enxerga a cadeira do comando do Palácio do Planalto como uma missão de Deus. Em sua fala aos empresários do setor metalúrgico, Bolsonaro defendeu o ministro da Economia, Paulo Guedes, atacou as gestões do Partido dos Trabalhadores à frente do país, entre 2003 e 2016, e condenou os governos de esquerda que atualmente comandam países da América Latina, como Argentina, Colômbia, Venezuela, Chile e Peru. Na palma de sua mão, ainda havia as anotações que viralizaram nas redes sociais após sua participação na sabatina do Jornal Nacional, na noite da última segunda, onde haviam os seguintes tópicos em sua mão: ‘Nicarágua’, ‘Argentina’, ‘Colômbia’ e ‘Dario Messer’.