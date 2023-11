Bolsonaro diz que ‘engole’ candidatos de Valdemar para eleições de 2024

Ex-chefe do Executivo também afirma que parlamentares se aproximam do PL ‘porque o nome está bom’

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/07/2023 O ex-presidente Jair Bolsonaro em evento em São Paulo



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira, 28, que seu partido tem enfrentado problemas para definir os nomes para as eleições municipais de 2024. “Nós temos tido problemas. Vários nomes para disputar a prefeitura na mesma cidade. Isso não é fácil”, afirmou durante o lançamento do PL+60, uma iniciativa da legenda em defesa de políticas públicas para pessoas acima de 60 anos. Entre os embates que o Partido Liberal em enfrentado está a definição para o candidato à prefeitura de São Paulo para o ano que vem. Enquanto o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, tem defendido a chapa com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), Bolsonaro foge do apoio. “Por vezes, eu engulo o candidato do Valdemar, depois ele engole um candidato meu”. O ex-chefe do Executivo destacou que não adianta falar que o partido elegerá uma certa quantidade de prefeitos em um Estado sem a certeza dos compromissos desses eleitos do PL, inclusive para a corrida presidencial em 2026. “Alguns se aproximam da gente, porque o nome está bom, mas nós temos que dizer não também. Não tem como você ser feliz sem dizer não”, ponderou.