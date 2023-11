Governo estuda lançar ‘Desenrola’ para empresas endividadas, diz Alckmin

Presidente em exercício fez a revelação após participar do Fórum MDIC de Comércio e Serviço (FMCS)

Reprodução/Jovem Pan News Vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB) durante evento na Fiesp



O governo federal está estudando lançar um plano de renegociação de dívidas para empresas inadimplentes, em ação similar ao programa “Desenrola Brasil”, voltado para pessoas endividas. A informação foi divulgada pelo presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB). “Tivemos especialmente meses atrás taxas de juros muito elevadas e muitas empresas vindo ainda de problemas do tempo da Covid, da pandemia, tiveram dificuldade. Então, há necessidade sim de ter uma discussão da mesma forma que se buscou um Desenrola para pessoas, ter um desenrola para empresas”, disse Alckmin, nesta terça-feira, 28, em conversa com jornalistas, após participar do FMCS (Fórum MDIC de Comércio e Serviço). A declaração acontece dias depois de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está viajando pelo Oriente Médio, vetar a íntegra do projeto que prorrogava a desoneração da folha de pagamentos a 17 setores até 2027. Sobre o tema, Alckmin afirmou que uma das saídas seria substituir a desoneração da folha de pagamento por um percentual do faturamento.