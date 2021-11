Bolsonaro diz que indígenas vão mostrar ‘a verdade sobre a Amazônia’ para o exterior com a chegada do 5G

Presidente afirmou que a grande mídia espalha mentiras sobre o tema e desgasta imagem do Brasil

Reprodução/Instagram/jairmessiasbolsonaro/26.09.2021 Presidente Jair Bolsonaro comemorou leilão do 5G



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que, com a implantação da tecnologia 5G ao Brasil, os indígenas poderão “mostrar a verdade sobre a Amazônia” para a Europa. “Com a chegada do 5G, a internet vai para quase todos os locais do Brasil. Os indígenas vão começar a mostrar imagens da Amazônia para a Europa. Vão mostrar a verdade, e não as mentiras que saem de grande parte da mídia para fora do Brasil. Isso só ajuda a desgastar a imagem do Brasil”, disse o mandatário durante a live desta quinta-feira, 4. A Anatel iniciou o leilão do 5G nesta tarde. O certame deve encerrar apenas na sexta-feira, 5, pelo número de concorrentes e faixas ofertadas. O processo conta com a participação de 15 empresas, incluindo cinco operadoras de telefonia que atuam no Brasil e consórcios com potencial para prestar o novo serviço. A expectativa do Ministério das Comunicações é movimentar até R$ 49,7 bilhões — R$ 10,6 bilhões, que serão desembolsados pelas empresas vencedoras para explorar a tecnologia, e outros R$ 39,1 bilhões serão investidos pelas companhias para cumprir as exigências previstas no edital. A Claro, Vivo e Tim arremataram a faixa de 3,5 GHz, a mais concorrida do leilão. Já a Winity venceu o primeiro lote, se tornando a nova operadora de telefonia móvel do Brasil.