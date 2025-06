Bolsonaro diz que interrogatório no STF sobre suposto golpe é uma ‘excelente ideia’

‘Estou muito feliz de termos a oportunidade de esclarecer o que aconteceu’, afirmou a jornalistas, em Brasília, após prestar depoimento à Polícia Federal sobre um caso que envolve seu filho Eduardo Bolsonaro

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O julgamento do ex-presidente por uma suposta trama golpista entra na fase de interrogatórios dos oito réus do 'núcleo 1' a partir de segunda-feira (9)



O ex-presidente Jair Bolsonaro disse, nesta quinta-feira (5), que seu iminente interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF) para concluir uma tentativa de golpe de Estado em 2022 contra Lula é uma “excelente ideia”. O julgamento do político, de 70 anos, por uma suposta trama golpista, entra na fase de interrogatórios dos oito réus do chamado “núcleo 1” a partir de segunda-feira (9) e será transmitido ao vivo.

Bolsonaro se declarou inocente e afirmou anteriormente que a palavra “golpe” nunca esteve em seu “dicionário”. “Eu acho que é excelente a ideia de ao vivo falarmos sobre golpe de Estado. Estou muito feliz de termos a oportunidade de esclarecer o que aconteceu”, disse ele a jornalistas em Brasília após prestar depoimento à Polícia Federal sobre um caso que envolve seu filho Eduardo Bolsonaro.

O ex-presidente (2019-2022) é acusado junto com outros sete colaboradores de liderar uma conspiração para se manter no poder após ser derrotado por seu adversário, o agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inelegível até 2030 por questionar sem provas o sistema eleitoral do país, Bolsonaro pode receber uma pena de cerca de 40 anos de prisão.

O interrogatório deve colocá-lo frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, considerado um inimigo político pelo bolsonarismo. Questionado sobre se responderia às perguntas de Moraes, Bolsonaro disse que o faria “sem problemas”. O político depôs nesta quinta à PF em uma investigação contra o deputado Eduardo Bolsonaro, apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por sua atuação nos Estados Unidos, onde foi feita campanha contra Moraes e outras autoridades brasileiras.

