Bolsonaro revela à PF que mandou R$ 2 milhões para filho Eduardo: ‘Dinheiro limpo e legal’

Ex-mandatário foi convocado a depor no inquérito que apura a suposta atuação do deputado federal licenciado nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras

EDUARDO F S LIMA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro é convocado a depor à PF sobre dinheiro enviado a filho Eduardo Bolsonaro



O ex-presidente Jair Bolsonaro confessou nesta quinta-feira (5) que mandou R$ 2 milhões para o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) deputado licenciado que está morando nos Estado Unidos. “Botei dinheiro na conta dele, bastante até, dinheiro limpo, legal, até PIX”, afirmou o ex-presidente durante entrevista coletiva após depor por cerca de duas horas à Polícia Federal. “Vocês sabem que, lá atrás, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta R$ 17 milhões e eu botei R$ 2 milhões na conta dele. Lá fora tudo é mais caro, eu tenho dois netos, um de 4 e outro de um ano de idade, ele tá lá fora, não quero que passe dificuldade”, acrescentou Bolsonaro, que garante que não existe “trabalho” ou “lobby” de Eduardo nos Estados Unidos para tentar “sancionar quem quer que seja no Brasil”.

O ex-mandatário foi convocado a depor no inquérito que apura a suposta atuação do deputado federal licenciado nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, e se diz orgulhoso do que o filho tem feito. Eduardo Bolsonaro se mudou para Washington em fevereiro, com argumento de que a Justiça brasileira tentaria proibi-lo de deixar o país. Ele é acusado de tentar influenciar aliados do presidente Donald Trump a impor sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para a PGR, essa conduta pode configurar crimes como coação no curso do processo, obstrução de investigações sobre organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. O depoimento do ex-presidente, de 70 anos, será feito antes de seu interrogatório na próxima semana perante o Supremo Tribunal Federal (STF), em seu julgamento pela tentativa de golpe de Estado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022. Nesse caso, ele pode ser condenado a aproximadamente 40 anos de prisão.