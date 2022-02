Bolsonaro diz que já tem substitutos tampões de ministros que vão se candidatar

Pelo menos 11 ministros devem deixar as pastas para concorrer a vagas na Câmara, Senado ou governos estaduais

JOÃO GABRIEL RODRIGUES/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro diz que levará indicação dos ministros em conta



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira, 18, que já definiu os substitutos de alguns dos ministros que vão se candidatar nas eleições de outubro. Segundo o mandatário, pelo menos 11 ministros devem deixar as pastas para concorrer a vagas na Câmara, Senado ou governos estaduais. “Temos conversado entre nós. Desses 11, alguns já tem o nome definido, outros não. Vão ser ministérios ditos temporários, tampões, e não haverá uma grande negociação política com isso daí”, disse Bolsonaro durante sua live semanal. O presidente disse que, em alguns casos, vai considerar as indicações dos ministros, como a de Tarcísio de Freitas. O chefe da pasta da Infraestrutura deve deixar o governo federal para se candidatar ao governo de São Paulo. “Pego como exemplo o Tarcísio. O trabalho dele tem que continuar. O Tarcísio é uma pessoa admirada por todos, e o nome que ele sugerir para mim vai ter um peso fortíssimo para continuar. Pretendemos ouvir os ministros. Já estamos ouvindo alguns”, concluiu.

