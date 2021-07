Bolsonaro diz que mostrará imagens que comprovam fraudes nas eleições em live na quinta-feira

Presidente afirmou que tem imagens de três momentos ‘inacreditáveis’; segundo ele, os dados foram fornecidos pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 18/05/2021 O presidente Jair Bolsonaro disse que as provas serão apresentadas durante live na quinta-feira



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta segunda-feira, 26, que irá realizar uma transmissão ao vivo na quinta-feira, 29, às 19h, para apresentar provas de fraudes nas eleições presidenciais dos últimos anos. O chefe do Executivo não detalhou se os documentos são referentes ao pleito de 2014, em que ele afirma que Aécio Neves venceu Dilma Rousseff no segundo turno, ou sobre a eleição de 2018, na qual ele foi eleito presidente da República. Bolsonaro alega que venceu ainda em primeiro turno, mas houve fraude para que disputasse o segundo contra Fernando Haddad, candidato do PT. O presidente disse que a live será realizada na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública. “A gente vai expor todas as questões que levam a uma eleição democrática no ano que vem. São três momentos inacreditáveis que a gente vai mostrar com fotografias de dados fornecidos pelo próprio TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Se bem que faltam mais dados que não entregaram. Logo a gente conclui isso aí, porque o trabalho não é fácil”, declarou Bolsonaro em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

“Agora dá para demonstrar, obviamente, até pelo maneira como o ministro Barroso está se posicionando. Tem algo esquisito. Ele podia falar: ‘Presidente, quer o voto auditável democrático em papel? Faça’. Por que ele é contra? Não quero acusá-lo de nada, só que ninguém consegue entender por que ele é contra”, argumentou o presidente. Bolsonaro acrescentou que parlamentares, ministros do Supremo Tribunal Federal e presidentes dos três poderes são passíveis de críticas. Para ele, apesar de as pessoas afirmarem que as críticas são uma forma de atentar a democracia, só existe um jeito de garantir que a democracia brasileira seja preservada de fato. “São votos auditáveis, voto no papel ao lado da urna eletrônica. É o voto democrático”, finalizou.