Com indicação de Ciro Nogueira, governo deve fechar reforma ministerial nesta segunda

Presidente vai se encontra com o senador ainda hoje; proposta é que o parlamentar ocupe a liderança da Casa Civil

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro garante que a mudança não trará aumento de custos, já que os servidores serão apenas remanejados



A semana começa com a expectativa da formalização da reforma ministerial e a recriação do Ministério do Emprego e Previdência. Com isso, o governo federal terá 23 pastas. O presidente Jair Bolsonaro garante a mudança não trará aumento de custos, porque os servidores serão apenas remanejados, uma vez que a estrutura do novo ministério já existe e está vinculada à Economia, sob responsabilidade de Paulo Guedes. Mais tarde, o presidente vai se encontrar com o senador Ciro Nogueira, que será um novo ministro da Casa Civil. Bolsonaro ressaltou que a ideia é fechar ainda nesta segunda-feira, 26, as mudanças para que as posses aconteçam ainda nesta semana. “Ciro logicamente vai nos ajudar, tem vídeo correndo na internet me chamando de fascista. Sim, me chamou. Chamou e as coisas mudam. Tinha posições no passado que hoje não tenho”, afirmou.

Com a ida de Ciro Nogueira para a pasta, o atual ministro Luiz Eduardo Ramos vai ser deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência, enquanto o ministro Onyx Lorezoni, que é o secretário-geral, vai comandar o Ministério do Emprego e Previdência. Essa formação deve se manter até o início do ano que vem, já que Lozenzoni tem pretensão de concorrer às eleições de 2022 pelo Rio Grande do Sul e, por isso, deve ficar pouco tempo à frente do novo cargo. conversa com Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressistas, Bolsonaro deve discutir também a ideia de se filiar à legenda. Ele não esconde que escolher um novo partido não está sendo fácil e as negociações ainda não estão fechadas, já que lideranças da legenda resistem à filiação do presidente.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin