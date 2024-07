Bolsonaro e Michelle vão participar do lançamento da pré-candidatura de Rosana Valle à Prefeitura de Santos

O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estarão em Santos no próximo dia 14 para o lançamento da pré-candidatura da deputada federal Rosana Valle à Prefeitura de Santos. Jornalista e escritora, Rosana é uma das maiores aliadas de Michelle no PL Mulher — a esposa de Bolsonaro ocupa a presidência da Executiva Nacional do diretório feminino do partido. Já o ex-mandatário é presidente de honra do PL. O evento será realizado no Blue Med Convention Center, com às 15h. O evento também contará com a presença de membros da legenda, como vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais e federais, além de pré-candidatos nas eleições de 2024.

Rosana Valle foi reeleita em 2022 como a deputada mais votada da Baixada Santista e Vale do Ribeira, com 216.437 votos, mais que o dobro conquistado na sua primeira eleição. Ela é jornalista, casada, mãe de dois filhos e idealizadora do Movimento “Mais Por Elas”, de apoio e incentivo às mulheres. Fez carreira na TV Tribuna, afiliada da Rede Globo, e ganhou notoriedade com o programa “Rota”, que lhe rendeu dois livros.