Bolsonaro é primeiro presidente a concorrer pela reeleição em chapa pura

Vice é o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, que se filiou ao PL em março deste ano; dupla foi oficializada por 204 votos neste domingo na convenção partidária da legenda

Fábio Motta/Estadão Conteúdo Presidente Jair Bolsonaro se destaca por ser o primeiro a concorrer a reeleição numa chapa pura



O presidente Jair Bolsonaro (PL) é o primeiro chefe do Executivo que concorre à reeleição em uma chapa partidária pura, com vice do mesmo partido. Neste domingo, o Partido Liberal oficializou a candidatura dele com o general Walter Braga Netto (PL) no posto de vice. É a primeira vez também desde 1998 que um presidente muda seu vice na tentativa de reeleição. Além disso, Bolsonaro é também o primeiro a concorrer a reeleição por um partido diferente do que se elegeu, tendo deixado o antigo PSL e ingressado no PL.

Antes dele, Dilma Rousseff (PT), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB) tiveram vices de partidos diferentes, Michel Temer (PMDB), José Alencar (PL e PRB) e Marco Maciel (PFL) respectivamente. Entre candidatos à eleição que não estão no poder não é a primeira vez que alguém disputa com chapa pura. Em 2014, por exemplo, Aécio Neves e Aloysio Nunes disputaram em segundo turno pelo PSDB contra Dilma e Temer. Ainda assim, chapas mistas são mais comuns, como tentativa políticas de formar acordos e alianças, para fortalecer a candidatura e abrir espaços em palanques de todo o país.

Em uma eleição polarizada, como apontam as pesquisas de intenção de voto, entre Lula e Bolsonaro, com o ex-presidente petista liderando a disputa até o momento, ambos possuem alianças com diversos partidos. Bolsonaro tem apoio do Progressistas, de onde é o seu ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, Republicanos, PSC, PTB e Patriota. Já Lula tem o apoio do PSB (ao qual está filiado seu vice, Geraldo Alckmin), PCdoB, Psol, PV, Rede e Solidariedade.