‘Presidente deve apresentar números melhores que de governos passados no evento’, diz Flávio Bolsonaro

Em entrevista à Jovem Pan News no último sábado, 23, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho e um dos coordenadores da campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL), falou sobre as expectativas para o evento que vai oficializar a candidatura à reeleição do pai. Segundo ele, o presidente prepara o tom do discurso deste domingo, 24, de forma independente, mas deve apresentar números positivos de seu governo e compará-los com os dados de gestões anteriores.

“A expectativa é gigantesca e maravilhosa, tendo em vista, inclusive, o que foi a participação do povo do Espírito Santo, lá em Vitória, onde Bolsonaro esteve, com dezenas de milhares de pessoas nas ruas, carregando o presidente nos ombros. Então a gente espera, no Maracanãzinho, a partir das 11h22, mais uma vez o presidente Bolsonaro sendo aclamado durante a nossa convenção como candidato oficial do PL à presidência da República. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade, eu vou falar da minha cabeça, para o presidente neste momento, ele deve estar preparando o que ele exatamente vai dizer, qual vai ser sua mensagem precisa, mas eu acredito que vai ser uma grande oportunidade, que ele possa mostrar as coisas excepcionais, os números fantástico que o governo conseguiu apresentar nesses três anos e meio, considerando que tivemos pandemia e guerra da Rússia com a Ucrânia, ainda assim números muito, mas muito maiores e muito melhores do que os governos passados”, comentou Flávio.

“Vai ser um grande momento, onde ele vai poder fazer esse tipo de comparação, para poder usar esse momento também para informar a população, já que o presidente Bolsonaro, durante o seu governo, foi vítima de uma campanha maciça de destruição de reputação, de uma tentativa de invisibilizar o seu mandato, omitir tudo de bom que ele fez e apenas criticar possíveis coisas de errado que ele pudesse ter feito. E vai poder também mandar uma mensagem muito importante de esperança a todos os brasileiros, em especial aos mais jovens e às mulheres, que, tenho certeza, vão ficar bem impressionados e surpresos em saber que o presidente fez tanto por esse segmento, assim como para a sociedade como um todo. Uma pessoa que luta, que briga, pelo povo. Ele vai poder mostrar o porquê ser tão importante este ano de 2022, que vai ser um grande divisor de águas para o Brasil pelas próximas décadas. Acho que ele está bem preparado para este momento”, completou o senador.

O senador ainda afirmou que o evento deverá ter um discurso positivo, divulgando o que foi feito no governo e comparando os números com governos passados. “Ele não tem como deixar de comparar os nossos números com os de governos anteriores. Não sei em que nível ele vai vir em sua fala com relação às agressões que ele vem sofrendo, injustas e falaciosas. Vamos esperar, não sei como virá o discurso dele. Mas acredito que, nessa comparação entre governos, vai ser uma oportunidade de desmascaras e botar os pingos nos is e falar a verdade daquilo de bom que o governo fez”, disse Flávio.