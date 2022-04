Bolsonaro elogia Barroso e diz que eleição seguirá ‘ritmo normal’

Presidente participou de evento em homenagem ao dia do Exército e afirmou que a ‘alma da democracia repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral’

Foto: Alan Santos/PR Presidente Jair Bolsonaro recuou após ataques recentes ao sistema eleitoral



O presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, e disse nesta terça-feira, 19, que as eleições deste ano seguirão “o ritmo normal”. O chefe do Executivo, que vinha colocando o processo eleitoral brasileiro em xeque, recuou e adotou um tom mais moderado ao falar do pleito nesta manhã, durante evento em homenagem ao dia do Exército. “A alma da democracia repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral. Sistema esse que deve ser cada vez mais zelado por nós. Quem dá o norte para nós são as urnas, que ali fazem surgir não só o presidente da República, bem como a composição do nosso parlamento brasileiro. Não podemos, jamais, ter uma eleição no Brasil que sobre ela paire o manto da suspeição”, declarou Bolsonaro. “Todos nós somos agentes desse processo. E eu tenho certeza que as eleições do corrente ano seguirão o seu ritmo normal. Eu quero cumprimentar aqui o ministro Luís Barroso que, enquanto presidente do TSE, convidou as Forças Armadas, repito, convidou as Forças Armadas a participar de todo o processo eleitoral”, concluiu.