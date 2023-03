Bolsonaro embarca nos EUA de volta para o Brasil

Ex-presidente passou quase quatro meses fora do país; voo deve chegar ao país às 6h40 desta quinta-feira, 30

Reprodução/Jovem Pan News Ex-presidente Bolsonaro antes de embarcar no aeroporto de Orlando



O ex-presidente Jair Bolsonaro embarcou na noite desta quarta-feira, 29, no Aeroporto de Orlando, para voltar ao Brasil. Ele ficou 89 dias em solo americano. Em dois vídeos que circulam nas redes sociais, Bolsonaro aparece no aeroporto segurando uma bagagem de mão e tirando fotos com apoiadores. A previsão é que o voo do ex-presidente chegue às 6h40 desta quinta-feira, 30. Bolsonaro, assim que chegar, deve ir direto para a sede do Partido Liberal (PL), onde vai ser recepcionado pelos correligionários da legenda durante um café da manhã. Inclusive, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, deverão estar presentes no evento. Como mostrou a Jovem Pan mais cedo, o secretário de Segurança do Distrito Federal, Sandro Torres Avelar, descartou a possibilidade de que apoiadores do ex-presidente façam manifestações de apoio ao político, nesta quinta, em sua chegada ao Brasil. Segundo o secretário, o planejamento das ações para a chegada e Bolsonaro foi construído em conjunto com equipes do PL e de apoiadores do ex-presidente, que entenderam a impossibilidade de atos no local. “Não vai ser permitido que haja esse deslocamento de pessoas com o intuito de fazer manifestação no saguão do aeroporto. É compreensível haver uma expectativa dos apoiadores para recebê-lo, mas não na região do aeroporto. Causaria um transtorno imenso para a comunidade”, disse Torres Avelar em conversa com jornalistas. A previsão dos órgãos de segurança é que cerca de 80 voos poderiam ser impactados, apenas no período da manhã da quinta, o que levaria ao “caos” em Brasília e a impactos em toda malha aérea brasileira. “Para evitar isso, manifestações de apoio não poderão ser feitas no saguão”, reforçou.

O acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília vai ser monitorado pela Polícia Militar, que fará uma triagem da movimentação no entorno, sendo possível abordagem a veículos “suspeitos” ou grupos de apoiadores, por exemplo. Há também a possibilidade de que acessos ao local e à região da Esplanada dos Ministérios sejam bloqueados, se necessário. Torres Avelar também descartou que o ex-presidente Jair Bolsonaro vá fazer um desfile em carro aberto. O Superintendente Regional de Polícia Federal no Distrito Federal, Cezar Luiz Busto de Souza, endossou os avisos e chegou a pedir que a população evite o deslocamento até a região aeroportuária.