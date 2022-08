Bolsonaro estreia no metaverso com reunião sobre 5G: ‘Futuro chegou’

Presidente participou de encontro com o ministro Fabio Faria e o presidente da Anatel, Carlos Baigorri

Reprodução / @fabiofaria Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), representado no metaverso, durante reunião com membros do governo



O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), estreou sua participação no metaverso nesta sexta-feira, 5, em reunião com membros do governo. O encontro virtual aconteceu com a participação do ministro das Comunicações, Fábio Faria, diretamente do Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e com o presidente da Anatel, Carlos Baigorri. “Queria destacar que todos ficaram impressionadas com o que o governo tem feito de inovação nesses últimos anos. O Brasil só em 2021 faturou 2,3 bilhões de dólares em jogos, então representa muito no nosso PIB [Produto Interno Bruto]. E quero anunciar para todos que é a primeira vez que um presidente da República faz uma reunião através do metaverso”, disse Fábio Faria em trecho da reunião foi compartilhado nas redes sociais: “O futuro chegou, e estamos acompanhando”, completou a mensagem. Na gravação, também é possível ver Bolsonaro parabenizando o ministro pelos esforços em prol da tecnologia 5G no Brasil. “Somos referência em toda América do Sul e também para outros países”, mencionou o presidente. O metaverso é entendido como uma realidade nova, um novo universo onde é integrado o mundo real e o virtual por meio de dispositivos digitais e tecnologias de imersão.

Realizamos a 1ª reunião do Gov. Federal no ambiente virtual com o apoio da @Dual_360.

Diretamente da Califórnia 🇺🇸, nos reunimos com o PR para experimentar um outro nível de conexão no Metaverso. O futuro chegou, e estamos acompanhando. 🇧🇷#PRnoMetaverso @jairbolsonaro pic.twitter.com/XiWkPKtM92 — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) August 5, 2022

