Gleisi Hoffmann confirma apoio do PT à candidatura de Freixo; André Ceciliano segue candidato

O Partido dos Trabalhadores (PT) vai manter o apoio à candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann, por meio de publicação compartilhada nas redes sociais. “A Comissão Executiva Nacional do PT confirma o apoio à chapa Marcelo Freixo (PSB) para governador e André Ceciliano (PT) para senador no Rio de Janeiro. Com Lula e Alckmin vamos juntos reconstruir nosso Brasil”, escreveu no Twitter. Como a Jovem Pan mostrou, a decisão desta sexta-feira, 5, é contrário à resolução votada pelo diretório carioca da sigla, que defendeu ao longo da semana a retirada do apoio a Freixo com o argumento que o Partido Socialista Brasileiro (PSB) teria descumprido acordo de aliança política entre as legendas, ao manter a candidatura de Alessandro Molon (PSB) ao Senado Federal, em disputa com Ceciliano. No entanto, mesmo com o impasse, a direção nacional do partido já havia reafirmado a disposição para construir um palanque no Rio de Janeiro, considerado uma estratégia política. “Isso não é contra o Molon , temos respeito por ele. Isso tem a ver com uma estratégia política de unidade do nosso campo. Não é possível a gente sair dividindo a disputa do Senado em um palanque tão importante quanto é o Rio de Janeiro”, concluiu a presidente do PT.

A Comissao Executiva Nacional do PT confirma o apoio à chapa Marcelo Freixo (PSB) para governador e André Ceciliano (PT) para senador no Rio de Janeiro. Com Lula e Alckmin vamos juntos reconstruir nosso Brasil

— Gleisi Hoffmann (@gleisi) August 5, 2022