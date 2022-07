Bolsonaro fala sobre saída de Pedro Guimarães da Caixa: ‘Pediu afastamento’

Ex-presidente do banco estatal foi acusado de assédio sexual por funcionárias da instituição; é a primeira manifestação do mandatário sobre o episódio

Isac Nóbrega/PR - 01/06/2022 Presidente Jair Bolsonaro falou sobre a saída de Pedro Guimarães do comando da Caixa Econômica Federal



O presidente Jair Bolsonaro (PL) respondeu a seus apoiadores nesta segunda-feira, 4, sobre as acusações de assédio sexual contra Pedro Guimarães, que foi afastado do cargo de presidente da Caixa Econômica Federal. Em breve manifestação, o mandatário se limitou a dizer: “Foi afastado o presidente [da Caixa]. Está respondido? Ou melhor, ele pediu afastamento, tá?”. É a primeira fala do mandatário sobre o caso. Em sua última live na última semana, o presidente da República falou sobre a diminuição do ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e não comentou sobre o episódio. Desde a revelação de funcionárias do banco que Guimarães as assediava sexualmente, a secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques, foi nomeada para assumir o comando da Caixa.