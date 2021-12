Bolsonaro ironiza panelaço convocado pela oposição: ‘Protesto pelos 3 anos sem corrupção’

Presidente fará um pronunciamento de seis minutos em cadeia nacional de TV e Rádio às 20h30

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou um panelaço convocado pela oposição para esta sexta-feira, 31, e afirmou que o ato será para comemorar “três anos sem corrupção”. O mandatário fará um pronunciamento de seis minutos em cadeia nacional de TV e Rádio às 20h30. Adversários do presidente convocaram um panelaço para protestar contra o governo durante o pronunciamento. “Estou convocando toda a esquerda do Brasil para fazer um panelaço bem grande para comemorar três anos sem corrupção. Deve ser isso que está incomodando muito a esquerda no país”, afirmou Bolsonaro em conversa com apoiadores.