Bolsonaro, João Doria e Magno Malta apoiam Jovem Pan após ação do MPF

Personalidades do mundo político criticaram pedido de cancelamento das outorgas concedidas à emissora

Divulgação/Jovem Pan Políticos se manifestam em defesa da Jovem Pan



Personalidades do mundo político manifestaram apoio à Jovem Pan sobre a ação cível pública do Ministério Público Federal (MPF) que solicita o cancelamento das outorgas concedidas à emissora. O ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-governo de São Paulo João Doria e o senador Magno Malta defenderam a liberdade de imprensa e trataram o pedido do MPF como um “excesso”. Bolsonaro criticou a solicitação e afirmou que a desinformação deve ser combatida com mais liberdade. “Péssimo. Por mais que a imprensa tenha sido dura comigo, nunca falei em censurá-los, muito menos as mídias sociais. As mídias sociais soma-se a vocês na divulgação de informações. O remédio para combater a desinformação é mais liberdade e não censura”, disse Bolsonaro. O ex-governador de São Paulo João Doria classificou a ação como um excesso. “Um excesso. Não há necessidade disso. Você pode até fazer observações e até estabelecer algum tipo de penalidade se houve algum erro que justifique isso, mas não nesse limite. Esse limite estabelece um outro princípio: o da censura e do emparedamento da imprensa brasileira. E isso não é bom”, disse o ex-governador. O senador Magno Malta também mostrou seu apoio à emissora. “Estamos vivendo em país democrático onde o que é anti-democrático é a verdade. E o que é democrático é narrativa. Você não pode falar, se pronunciar e apontar os erros. Quero me solidarizar com a Jovem Pan. Tem prestado uma grande serviço ao país, falando a verdade. Toda sua programação dentro da Constituição. Falando de valores e princípios e tudo isso virou crime”. Confira abaixo as manifestações: