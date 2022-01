Bolsonaro lamenta morte de Olavo de Carvalho: ‘Farol para milhões de brasileiros’

Presidente afirmou que o escritor era um dos maiores pensadores e um ‘gigante’ na luta pela liberdade

Escritor chegou a ser considerado um guru bolsonarista e um dos maiores influenciadores conservadores do Brasil



O presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do escritor Olavo de Carvalho na manhã desta terça-feira, 25. Em mensagem compartilhada com seguidores nas redes sociais, o mandatário afirmou que o filósofo era um “farol para milhões de brasileiros”. “Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o Filósofo e Professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre”, afirmou Bolsonaro em publicação no Twitter. “Que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família”, completa o texto.

O escritor, que chegou a ser considerado um guru bolsonarista e um dos maiores influenciadores conservadores do Brasil, morreu na noite desta segunda-feira, 24, em um hospital nos Estados Unidos, onde estava internado. Além do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro também lamentaram a morte de Olavo de Carvalho nas redes sociais.