Bolsonaro lidera corrida presidencial em São Paulo, diz Paraná Pesquisas

Levantamento divulgado neste domingo, 3, mostra o presidente com 39,7% das intenções de voto, ante 36,4% do petista; pré-candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro

Montagem Jovem Pan- Isac Nóbrega/PR/Werther Santana/Estadão Conteúdo Eleições 2022: Bolsonaro e Lula polarizam a disputa pela Presidência da República



O presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera a corrida pela Presidência da República em São Paulo, com 39,7% das intenções de voto, ante 36,4% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É o que indica levantamento divulgado neste domingo, 3, pelo Instituto Paraná Pesquisas. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, aparece numericamente na terceira colocação, com 7,7% das intenções de voto. Escolhida por MDB, PSDB e Cidadania como nome da chamada terceira via, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) tem 1,7%. Como a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, Bolsonaro e Lula, que polarizam a disputa pelo Palácio do Planalto, estão tecnicamente empatados.

Em relação ao último levantamento, divulgado no final do mês de maio, Bolsonaro e Lula oscilaram positivamente. O presidente da República foi de 39,1% para 39,7%, enquanto o ex-presidente saltou de 35% para 36,4%. Ciro Gomes saiu de 5,4% das intenções para 7,7% em um mês. A senadora Simone Tebet, por sua vez, avançou de 1,1% para 1,7% neste período. Na pesquisa divulgada em maio, porém, ainda havia incluído o nome do ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB). O tucano venceu as prévias partidárias, mas desistiu de sua postulação em razão da resistência da cúpula da sigla. Confira abaixo o resultado da pesquisa divulgada neste domingo, 3:

Jair Bolsonaro (PL): 39,7%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 36,4%

Ciro Gomes (PDT): 7,7%

Simone Tebet (MDB): 1,7%

Pablo Marçal (PROS): o,8%

André Janones (Avante): 0,7%

Vera Lúcia (PSTU): 0,7%

Luiz Felipe D’Ávila (Novo): 0,4%

José Maria Eymael (Democracia Cristã): 0,3%

Sofia Manzano (PCB): 0,2%

Luciano Bivar (União Brasil): 0,1%

Leonardo Péricles (Unidade Popular): zero

Brancos e nulos: 7%

Não souberam responder: 4,4%

Ainda de acordo com a pesquisa, 49,5% dos paulistas desaprovam o governo Bolsonaro e 45,3% aprovam – 5,2% não responderam. Entre os pré-candidatos à Presidência citados no levantamento, Ciro Gomes é o mais rejeitado (53,4%). O presidente da República aparece na segunda colocação: segundo o instituto, 50,5% dos eleitores não votariam no mandatário do país de jeito nenhum. Lula (49,2%) e Tebet (37%) completam a lista dos presidenciáveis mais rejeitados. Os candidatos do PL e do PT têm, respectivamente, 48% e 49,3% de potencial de votos. Bolsonaro tem 30,3% de eleitores convictos e 17,7% considerando escolhê-lo para mais um mandato. Dentre os potenciais eleitores de Lula, por outro lado, 27,9% estão convictos de seus votos e 21,4% disseram que podem votar no ex-presidente. A senadora Simone Tebet é mais desconhecida entre todos os pré-candidatos: 46,8% não a conhecem o suficiente para dizer se votariam ou não na parlamentar. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.820 eleitores em São Paulo, entre os dias 27 e 30 de junho, em 77 municípios do Estado. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo BR-03362/2022.