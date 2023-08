Bolsonaro nega uso pessoal de valores arrecadados por doações via Pix

Em rede social, ex-presidente detalhou gastos feitos e disse que ‘mais uma mentira’ foi desmascarada

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO No fim de julho, Bolsonaro agradeceu as doações durante evento em Santa Catarina



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou ter usado o dinheiro arrecadado via Pix para gastos pessoais. Neste domingo, 6, o ex-chefe do Executivo usou seu perfil no X, antigo Twitter, para rebater a reportagem do jornal “O Estado de São Paulo“, que dizia que Bolsonaro distribuiu parte do valor arrecadado por doações entre membros de sua família. A movimentação teria sido de aproximadamente R$ 148 mil. Na publicação, Bolsonaro classifica a acusação como “mais uma mentira desmascarada”. “A campanha espontânea do Pix iniciou-se em 23/junho. Logo, toda a matéria perde sua credibilidade pelo simples confronto de datas. Tudo o que paguei, ou transferi, até 23/junho nada tem a ver com o arrecadado via Pix.”, diz Bolsonaro na publicação. Em sequência, ele explicou seus gastos, dizendo que os valores foram usados para pagamento de aluguel, apostas na Mega-Sena e pagamento de um de seus assessores. Conforme a Jovem Pan mostrou, relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostraram que, entre 1º de janeiro e 4 de julho de 2023, Bolsonaro recebeu R$ 17 milhões em transações por Pix. O Conselho classificou as movimentações como “atípicas”. No fim de julho, durante evento em Santa Catarina, Bolsonaro agradeceu os apoiadores que contribuíram com doações. “Muito obrigado a todos aqueles que colaboraram comigo no Pix há poucas semanas. Mais do que o valor depositado, quase um milhão de pessoas colaboraram”, disse o ex-mandatário.

MAIS UMA MENTIRA DESMASCARADA. – Na edição de hoje, 06/agosto, o Jornal "O Estado de São Paulo" diz que distribui entre 01/janeiro e 04/julho, parte do arrecadado via PIX, à própria família: R$ 148,3 mil. -A campanha espontânea do PIX iniciou-se em 23/junho. Logo, toda a… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 6, 2023

*Com informações da repórter Janaína Camelo