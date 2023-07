Vaquinha pode justificar R$ 17 milhões recebidos por Bolsonaro via Pix

Relatório do Coaf aponta que ex-presidente recebeu mais de 769 mil transações de 1º de janeiro a 4 de julho

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante encontro com parlamentares federais e estaduais do Partido Liberal (PL), em 26 de junho de 2023



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu em sua conta pessoal, nos primeiros seis meses deste ano, mais de R$ 17 milhões via Pix, o sistema de pagamentos instantâneos. É o que aponta relatório produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão de combate à lavagem de dinheiro do governo federal. Os dados mostram que de 1º de janeiro a 4 de julho o ex-chefe do Executivo recebeu mais de 769 mil transações, somando R$ 17.196.005,80. De acordo com o Coaf, as transações “atípicas” podem estar relacionas à vaquinha organizada por aliados e apoiadores de Jair Bolsonaro com objetivo de pagar as multas relacionadas ao ex-presidente. “No período chamou a atenção o montante de PIXs recebidos em situação atípica e incompatível. Esses lançamentos provavelmente possuem relação com a notícia divulgada na mídia”, afirma o Coaf, ao mencionar uma notícia sobre a campanha de arrecadação. O relatório também aponta transferências do Partido Liberal a Bolsonaro e de três empresas, além de outros 18 nomes que transferiram entre R$ 5 mil e R$ 20 mil.