Bolsonaro participa de motociata e diz ter convidado Trump para vir ao Brasil

Allan dos Santos, com prisão determinada por Alexandre de Moraes, também esteve no evento na Florida

Gregg Newton / AFP Bolsonaro participou em motociata que teve a presença do jornalista Allan dos Santos em Orlando, nos Estados Unidos



Após participar da inauguração do vice-consulado do Brasil em Orlando, o presidente Jair Bolsonaro (PL) também esteve numa motociata com apoiadores pela cidade da Flórida, nos Estados Unidos. Um dos integrantes do cortejo chamou mais atenção: o jornalista Allan dos Santos, que tem a prisão decretada no Brasil pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes no inquérito que apura a existência de milícias digitais, que agiriam com a intenção de atacar instituições e desacreditar o processo democrático no país. Como vive nos Estados Unidos, dos Santos segue livre e pode participar do evento. Após o passeio de moto, Bolsonaro fez um discurso na Igreja da Lagoinha, transmitido pelo jornalista em suas redes sociais.

Na fala, Bolsonaro fez um aceno ao eleitorado cristão ao dizer que busca Deus como ‘fonte de fortaleza e direção para decisões’. Também citou Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, e disse que irá convidá-lo a vir ao Brasil.“Conversei com ele esta semana. Convidei, como sempre (para ir ao Brasil). Ele quer, dois meses antes da eleição, se encontrar comigo, aqui ou lá”, afirmou. Questionado sobre Biden na entrada do hotel em que está hospedado, disse que não o convidou, mas que “seria uma fonte de prestígio para nós”. “Não está esse clima todo, vai devagar. É um namoro, um noivado”, comentou o presidente brasileiro, após se dizer “maravilhado” com o atual mandatário dos EUA na quinta, 9. Ao abrir a transmissão ao vivo, Allan dos Santos chegou a brincar com a ordem de prisão preventiva emitida contra ele. “O Xandão [Alexandre de Moraes] não queria que eu participasse de motociata no Brasil. Aí o que que Deus faz? Traz a motociata pra cá”, comentou, antes de afirmar que abriria 10 mil perfis nas redes sociais se necessário – Moraes também determinou que os perfis dele fossem banidos de mídias como Twitter, Instagram e Telegram.