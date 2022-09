Bolsonaro participará de motociata em Campinas neste sábado

Presidente estará ao lado do candidato ao governo, Tarcísio de Freitas, e do candidato ao senado Marcos Pontes

WALLACE SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/09/2022 Bolsonaro tem feito motociatas durante sua campanha de reeleição à presidência



O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) estará no Estado de São Paulo neste final de semana para atos de campanha. Neste sábado, 24, Bolsonaro estará presente em uma motociata em Campinas, no interior do Estado, que começará às 7h30 (horário de Brasília). o presidente chega às 9h30 e o comício se inicia às 11h. A motociata passará no sentido centro até o Lardo do Rosário e a concentração será na Rodovia Prof. Zeferino Vaz, no trecho conhecido como ‘Tapetão’. A Polícia Militar informou que 285 policiais e 102 viaturas serão deslocados até a motociata, incluindo uma aeronave. Também estarão presentes o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que também concorre ao senado. À noite, Bolsonaro participará do debate entre presidenciáveis no SBT.