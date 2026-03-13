Bolsonaro passa mal e é levado a hospital

Senador informou que o ex-presidente acordou com calafrios e vômitos; ele foi levado ao DF Star, onde chegou por volta das 8h50

PABLO PORCIUNCULA / AFP Bolsonaro passa mal e é levado ao hospital, diz Flávio



O ex-presidente Jair Bolsonaro precisou ser encaminhado ao Hospital DF Star, em Brasília, na manhã desta sexta-feira (13), após passar mal na “Papudinha”. A informação foi divulgada inicialmente pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por meio de uma publicação em suas redes sociais.

De acordo com o parlamentar, o ex-presidente acordou com calafrios e vômitos. “Acabo de receber a notícia de que meu pai Jair Bolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez… Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações para que não seja nada grave”, escreveu Flávio.

Acabo de receber a notícia de que meu pai @jairbolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez… Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações para que não seja nada grave. — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 13, 2026

Bolsonaro chegou ao hospital por volta das 8h50 em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Bolsonaro está preso no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, em Brasília. Ele cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado.

Histórico

Essa não é a primeira vez que Bolsonaro passa mal e precisa ir ao hospital, desde que está preso. Em setembro do ano passado, o ex-presidente ficou internado no DF Star após crise de soluço, vômito e pressão baixa. Ele recebeu alta no dia seguinte, em 17 de setembro.

Já na véspera do Natal do ano passado, Bolsonaro realizou uma cirurgia para correção das alças intestinais, também no DF Star. Ainda durante a internação, o ex-presidente passou por duas intervenções no nervo frênico para controlar as crises de soluço e tratamento para apneia do sono.

Pedido de prisão domiciliar

No início do mês, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou a nega pedido da defesa do ex-presidente para que ele fosse levado à prisão domiciliar, alegando que a Papudinha não tem estrutura suficiente para os atendimentos médicos. A decisão de Moraes foi referendada pela Primeira Turma da Corte.

No voto, Moraes disse que as instalações da Papudinha, em Brasília, onde o ex-presidente está preso, oferecem atendimento médico adequado. Além disso, o ministro afirmou que a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, ocorrida no ano passado, também é um óbice ao deferimento do pedido.