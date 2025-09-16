Jair Bolsonaro é levado para hospital em Brasília após passar mal

‘Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa; encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa’, disse Flávio Bolsonaro

Pablo PORCIUNCULA / AFP No domingo (14), o ex-presidente passou por exames laboratoriais e procedimentos dermatológicos no hospital DF Star



O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado para hospital Hospital DF Star, em Brasília, após passar mal na tarde desta terça-feira (16). Ele teve crise de soluço, vômito e pressão baixa. Ex-mandatário está acompanhado da mulher Michelle Bolsonaro e foi levado por policiais penais. Em um post em uma rede social, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho de Jair Bolsonaro, afirmou que Bolsonaro saiu de casa acompanhado por equipes da Polícia Penal. “Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência”, afirmou.

Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.

Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência.

Peço a oração de todos para que não seja nada grave. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 16, 2025

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Último boletim

No domingo (14), o ex-presidente passou por exames laboratoriais e procedimentos dermatológicos no hospital DF Star. Segundo o boletim médico divulgado após a alta, o ex-presidente apresenta um quadro de anemia por deficiência de ferro, além de uma imagem residual de uma pneumonia recente detectada na tomografia. “Os exames laboratoriais evidenciaram quadro de anemia por deficiência de ferro e a tomografia de tórax mostrou imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração”, afirma o boletim, informa o documento médico.

De acordo com o hospital, Bolsonaro foi submetido à retirada de oito lesões de pele neste domingo. O procedimento ocorreu com anestesia local e sedação, sem complicações. As lesões estavam localizadas no tronco e no braço direito. O ex-presidente também recebeu suplementação intravenosa de ferro e deverá continuar o tratamento para hipertensão arterial, refluxo gastroesofágico e cuidados para prevenir novas broncoaspirações.

em atualização