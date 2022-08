Bolsonaro pede aos banqueiros a redução de juros no empréstimo consignado

Presidente argumentou que pagamento de parcelas pelos favorecidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) poderiam realizar o pagamento de maneira garantida: ‘Desconto em folha’

Foto: Isac Nóbrega/PR Presidente Jair Bolsonaro pediu para que bancos reavaliem os juros para o crédito consignado



O presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou aos banqueiros presentes na reunião desta segunda-feira, 8, que as instituições bancárias que integram a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), que possam diminuir os juros de empréstimos consignados. O “apelo” realizado pelo mandatário visa beneficiar o grupo favorecido pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC). “Isso é garantia, desconto em folha. Se puderem reduzir o máximo possível, porque ainda estamos no final da turbulência, para que todos nós possamos cada vez mais mostrar que o Brasil não é mais um país do futuro, é do presente”, afirmou. No local, estiveram presentes o presidente do Itaú, Milton Maluhy Filho; o presidente do Bradesco, Octávio de Lazari Junior; o presidente do Santander, Mário Leão; o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro; a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques; e o presidente da Febraban, Isaac Sidney.