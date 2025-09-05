Bolsonaro pede autorização ao STF para receber visita de vice-presidente do PL

Os advogados argumentam que a presença de Bruno Sheide seria benéfica para o ex-presidente, que, segundo eles, enfrenta um quadro de saúde instável

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Os advogados enfatizam a urgência do pedido



A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), buscando autorização para que Bruno Sheide, vice-presidente estadual do Partido Liberal (PL) em Rondônia, possa realizar visitas contínuas ao ex-presidente. A solicitação visa permitir que Sheide, que possui uma relação pessoal próxima com Bolsonaro, tenha acesso regular sem a necessidade de autorizações judiciais, como se fosse um membro da família. Os advogados de Bolsonaro argumentam que a presença de Sheide seria benéfica para o ex-presidente, que, segundo eles, enfrenta um quadro de saúde instável.

Os advogados enfatizam a urgência do pedido, especialmente com a proximidade das manifestações de 7 de setembro, nas quais a esposa de Bolsonaro, Michele, deve participar. A defesa alega que a presença de um “rosto amigo” poderia ser reconfortante para o ex-presidente. No entanto, a solicitação enfrenta resistência, uma vez que não é comum que pessoas fora do círculo familiar ou profissional de saúde tenham acesso irrestrito a alguém em prisão domiciliar, especialmente em um contexto político delicado.

A presença de Sheide levanta questões sobre precedentes legais e a extensão de privilégios em situações de prisão domiciliar.

*Com informações de Matheus Dias