Bolsonaro pede que manifestantes desobstruam as rodovias: ‘Não vamos perder nossa legitimidade’

Em vídeo gravado e divulgado por integrantes do governo, presidente da República afirma que ‘todo mundo está tendo prejuízo’ com as interdições

Reprodução/Twitter/@Mqueiroga2 Vídeo gravado pelo presidente Jair Bolsonaro foi divulgado na noite desta quarta-feira, 2



O presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu que os manifestantes desobstruam as rodovias de todo o país. Em um vídeo publicado em suas redes sociais na noite desta quarta-feira, 2, e divulgado por integrantes do governo, o mandatário do país afirma que o bloqueio das vias públicas “prejudica o direito de ir e vir das pessoas”. Na gravação, Bolsonaro diz que protestos são bem-vindos e “fazem parte do jogo democrático”. Na sequência, porém, ele faz uma ponderação: “Tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição. Nós sempre tivemos dentro dessas quatro linhas. Temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além [de trazer] prejuízo à nossa economia”.

“Quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, das manifestações legítimas. Não vamos perder a nossa legitimidade”, prossegue o mandatário do país. “Todo mundo está tendo prejuízo com essas rodovias fechadas. Protestem de outra forma, em outros locais”, diz em outro momento. No vídeo, Bolsonaro destaca a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas afirma que o trabalho de desmobilização é dificultado porque os grupos se concentram em “muitos pontos”, o que traz, segundo o presidente da República, “dificuldades enormes”.

Segundo o balanço mais recente da PRF, divulgado às 16h33 da quarta-feira, 2, a corporação desfez 688 pontos de interdições desde a segunda-feira, 31. Até a publicação desta reportagem, havia pouco mais de 120 ocorrências registradas em 17 Estados. Em Mirassol, no interior de São Paulo, um motorista que tentou furar o bloqueio atropelou um grupo de bolsonaristas na rodovia Washington Luís, por volta das 15h30. Cerca de 15 pessoas ficaram feridas. O condutor foi preso.