Bolsonaro pode se negar a prestar depoimento? Entenda o ‘direito ao silêncio’

Ex-presidente deve comparecer à oitiva na sede da Polícia Federal nesta quinta-feira, 22, a respeito da investigação que apura suposta tentativa de golpe de Estado

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Foto de arquivo de 23/02/2021 do então presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a solenidade



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve prestar depoimento nesta quinta-feira, 22, na investigação que apura suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Ele foi intimado pela Polícia Federal a se apresentar na sede da corporação em Brasília e teve três recursos solicitando a liberação para não comparecer ao depoimento negados pelo ministro Alexandre de Moraes, do do Supremo Tribunal Federal (STF). Contudo, a defesa do presidente de honra do Partido Liberal já se manifestou que o ex-mandatário permanecerá em silêncio durante a audiência. Segundo Paulo Amador Cunha Bueno, um dos três advogados que representam Bolsonaro na Justiça, o político não vai se pronunciar até que a defesa obtenha “acesso a todos os elementos de prova” do inquérito.

Não é a primeira vez que Bolsonaro fará essa escolha diante de uma convocação da PF: o ex-presidente já compareceu sete vezes à corporação e, em algumas ocasiões, optou pelo silêncio total ou entregou suas considerações por escrito. Diante do cenário e as expectativas para a oitiva, persiste a dúvida: Bolsonaro – assim como seus aliados que também depõe nesta quinta – pode se negar a prestar depoimento à PF? Especialistas explicam que sim, investigados podem se manter em silêncio diante das autoridades, se assim desejarem. Apesar de garantido no processo legal, recorrer ao silêncio é abrir mão do interrogatório, o instrumento por meio do qual o investigado esclarece à Justiça a sua versão dos fatos.