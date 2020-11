‘Se não tivermos uma forma confiável de apurar, dúvida sempre vai permanecer’, diz Bolsonaro sobre eleições

Presidente defendeu volta do voto impresso e afirmou desconhecer algum outro lugar no mundo que utilize urnas eletrônicas

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO- 10/11/2020 Jair Bolsonaro disse a apoiadores que não está se sentindo bem nesta segunda-feira



O presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) questionou na manhã desta segunda-feira, 16, o resultado das eleições municipais e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente defendeu o voto impresso e contou que não dormiu esta noite. A apuração das eleições foi divulgada na noite de domingo, 15. Dos 13 candidatos à prefeitura apoiados abertamente pelo presidente, 9 não foram eleitos. “Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas. É só isso. Tem que ser confiável e rápido, não deixar margem para suposições”, respondeu o presidente quando perguntado sobre o resultado. Um problema técnico no núcleo do processador de um dos supercomputadores responsáveis pela totalização dos votos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) falhou, ocasionando um atraso nos resultados do primeiro turno. Em seguida, Bolsonaro afirmou desconhecer algum outro lugar no mundo que utilize o sistema de urnas eletrônicas. De acordo com o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral (International IDEA), pelo menos 26 países utilizam este sistema.

O presidente comentou sobre sua proposta para implementação do voto impresso no Brasil. “Tenho proposta, tive né. O Supremo disse que é inconstitucional o voto impresso. Tem proposta de emendar a Constituição na Câmara”, comentou. “Se não tivermos uma forma confiável de apurar as eleições a dúvida sempre vai permanecer e nós devemos atender a população”, disse Bolsonaro. “Não sou eu quem fala, quem fala é o povo. Muita gente fala, alguns falam, sem ouvir o povo, sem sair de seus gabinetes. No meu caso, estou sempre ouvindo a população. Eles querem um sistema de apuração que possa demorar um pouco mais, não tem problema nenhum, mas que seja garantido que o voto que essa pessoa deu vá para aquela pessoa realmente de fato. É só isso.” O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também questionou o processo de apuração de votos que deu a vitória a Joe Biden. Trump é uma das inspirações políticas de Bolsonaro. Ainda aos apoiadores, o chefe do Executivo afirmou que não estava se sentindo bem. “Peço, por favor, eu não quero gravar nada. Não estou passando bem hoje não, desculpa aí, fui dormir agora”, explicou.