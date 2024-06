Datena lança pré-candidatura a prefeito de São Paulo pelo PSDB

Jornalista oficializou sua candidatura nesta quinta-feira, na capital paulista; ele assegura que não terá espaço para o crime organizado em sua gestão

José Luiz Datena, apresentador de TV conhecido por suas participações na política, lançou oficialmente sua pré-candidatura a prefeito de São Paulo pelo PSDB nesta quinta-feira (13). Em seu discurso, Datena destacou a importância de sua participação nesta campanha, afirmando que desta vez irá concretizar seus planos, diferente das últimas quatro eleições em que desistiu na véspera do prazo para oficializar a candidatura. Durante o evento de oficialização, Datena fez críticas à polarização política e ao crime organizado, ressaltando que em sua gestão ninguém irá pagar passagem de ônibus para o crime organizado. O apresentador afirmou que não será nem Lula (PT) nem Jair Bolsonaro (PL) que governarão São Paulo e reforçou sua determinação em vencer a campanha, mesmo que isso signifique enfrentar desafios físicos. A oficialização da candidatura de Datena contou com a presença de importantes nomes do PSDB, como Marconi Perillo e Aécio Neves, que destacaram a importância do apresentador para reposicionar o partido no cenário nacional. Para se tornar candidato de fato, Datena precisará deixar de apresentar seu programa na TV Band a partir de 30 de junho, conforme previsto pela Lei das Eleições. Com a proximidade das eleições, São Paulo se vê diante de um cenário com diversos pré-candidatos, incluindo o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB), Kim Kataguiri (União), Pablo Marçal (PRTB), Marina Helena (Novo), João Pimenta (PCO), Fernando Fantauzzi (DC), Ricardo Senese (UP) e Altino (PSTU). A disputa pela prefeitura promete ser acirrada, com muitas indefinições, como a escolha do vice de Nunes e as estratégias dos demais concorrentes para conquistar o eleitorado paulistano.

Publicado por Tamyres Sbrile

