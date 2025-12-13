Moraes autoriza exame de ultrassom em Bolsonaro a pedido da defesa do ex-mandatário

Em sua decisão, publicada neste sábado (13), ministro do STF ressalta que, conforme determinado em decisões anteriores, as visitas dos médicos de Bolsonaro não necessitam de prévia comunicação

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena em Brasília



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar exames médicos na Superintendência da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal, onde ele está preso, cumprindo pena de 27 anos e três meses de prisão. Em sua decisão, publicada neste sábado (13) Moraes ressaltou que, conforme determinado em decisões anteriores, as visitas dos médicos de Bolsonaro não necessitam de prévia comunicação.

A autorização atende a um pedido feito na quinta-feira (11) pela defesa do ex-mandatário solicita a realização “imediata” de uma cirurgia, devido ao agravamento de seu problema de saúde, e pede que o médico Bruno Luís Barbosa Cherulli entre nas dependências da PF com equipamento portátil de ultrassom realizar exames de ultrassonografia das regiões inguinais (virilhas) direita e esquerda.

Antes da autorização, Moraes pediu uma perícia para avaliar a necessidade de cirurgia de Bolsonaro. A análise deve ser feita por médicos da Polícia Federal em prazo de até 15 dias. “Determino a realização de perícia médica oficial, pela Polícia Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, para avaliar a necessidade de imediata intervenção cirúrgica apontada pela defesa”, diz a decisão do ministro.