Bolsonaro reencontra apoiadores no interior de São Paulo

MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido por apoiadores no interior de São Paulo



O ex-presidente Jair Bolsonaro reencontrou e foi aclamado neste domingo, 30, por apoiadores no interior de São Paulo, em sua primeira viagem pelo país desde que voltou dos Estados Unidos. Bolsonaro, que passou os três primeiros meses do ano em solo americano, viajou neste domingo a Ribeirão Preto, onde participará nesta segunda-feira, 1º, da feira internacional Agrishow, evento de tecnologia agrícola. Ao deixar o aeroporto, apoiadores vestidos de verde e amarelo cumprimentaram o ex-presidente e tiraram fotos. Bolsonaro, inclusive, percorreu alguns metros a pé, espremido por guardas. Na oportunidade, os apoiadores gritaram “Deus, pátria, família e liberdade”. Em seguida, Bolsonaro deixou o local em uma caçamba de uma caminhonete, seguido por uma pequena caravana de motos e carros. Antes do fim de seu mandato presidencial, Bolsonaro viajou aos Estados Unidos no dia 30 de dezembro, dois dias antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).