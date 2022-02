Bolsonaro se compara a Dom Pedro II e ressalta amizade do Brasil ‘com todas as nações do mundo’

Declaração ocorre no dia em que o presidente da República chegou à Rússia; um encontro entre Vladimir Putin e o mandatário brasileiro está agendado para amanhã

Alan Santos/PR Presidente Jair Bolsonaro publicou nas suas redes sociais que o Brasil possui uma "vocação de amizade com todas as nações do mundo"



O presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou as suas redes sociais, durante a tarde desta terça-feira, 15, para se comparar a Dom Pedro II e afirmar que o histórico do Brasil é de aptidão a ter “amizade com todas as nações do mundo.” A afirmação do mandatário ocorre um dia antes do encontro com o presidente Russo, Vladimir Putin. “Em 1876, Dom Pedro II foi o 1° estadista brasileiro a visitar a Rússia. Cento e quarenta e seis anos depois, no ano em que comemoramos 200 anos da independência do Brasil, tenho a satisfação de realizar o mesmo percurso.” Segundo o presidente brasileiro, as conversas durante o encontro com o líder russo serão baseadas em interesses bilaterais, já que o Brasil importa fertilizantes russos para a agricultura brasileira. O Itamaraty também orientou o presidente a não se manifestar sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a menos que Putin ponha o tema em pauta. A visita de Bolsonaro ao Kremlin foi negociada e agendada no fim do ano passado.