Bolsonaro tem 41,1% das intenções de votos no DF contra 32,7% de Lula, aponta Paraná Pesquisas

Outros oito pré-candidatos somaram 14,8%; Ciro Gomes aparece em terceiro lugar, com 6,9%

Isac Nóbrega/PR - 07/06/2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL)



O levantamento eleitoral do Paraná Pesquisas sobre as intenções de votos em Brasília, divulgado neste sábado, 11, aponta que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está à frente do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Distrito Federal. Em pesquisa estimulada, quando o entrevistado recebe uma lista com os nomes dos pré-candidatos, o presidente Bolsonaro atinge 41,1% das intenções de voto no DF contra 32,7% de Lula. Além deles, Ciro Gomes (PDT) pontuou 6,9%; André Janones (Avante), 1,6%; Pablo Maçal (Pros), 1,6%; Simone Tebet (MDB), 1,4%; Vera Lúcia (PSTU), 0,8%; Luciano Bivar, 0,8%; Felipe D’Ávila, 0,5%; José Maria Eymael (DC), 04%. Não sabe ou não respondeu somou 3,9%. Brancos e nulos atingiram 8,4%. A pesquisa não realizou o formato espontâneo, quando o entrevistado não recebe lista com nome de candidatos. O Paraná Pesquisas ouviu 1.540 eleitores do Distrito Federal, estratificados segundo gênero, faixa etária, grau de escolaridade e renda domiciliar mensal, com 16 anos ou mais. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro estimada em 2,5%, para mais ou para menos.