Bolsonaro tem alta de hospital e volta à Brasília

Ex-presidente foi internado na manhã de quarta-feira, 23, em São Paulo para a realização de exames e deverá passar por cirurgia em setembro

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO À Jovem Pan News, Bolsonaro confirmou que já está no aeroporto retornando à capital federal



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta depois de ter sido internado em São Paulo para a realização de exames. O ex-chefe do Executivo estava no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul da capital paulista, e recebeu alta nesta quinta-feira, 24. Ao repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News, Bolsonaro confirmou a alta e afirmou que já estava no aeroporto retornando para Brasília. Além disso, o ex-presidente relatou que os exames foram “um pouco invasivos” e confirmou que será submetido a uma cirurgia em meados de setembro. Segundo o advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, os exames realizados por Bolsonaro “têm por objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo”. O ex-ministro diz ainda que Bolsonaro segue em acompanhamento médico devido a sequelas da facada que sofreu durante a campanha presidencial de 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nas redes sociais, o advogado também confirmou a alta de Bolsonaro, dizendo que, após “dois dias de inúmeros exames”, o ex-presidente passará a noite em sua casa.

