Bolsonaro tem alta de hospital em Brasília e irá voltar para a prisão domiciliar

Ex-presidente foi submetido a tratamento endovenoso e hidratação, o que resultou em melhora de episódios de vômito, tontura e queda de pressão arterial, e função renal; exame identificou carcinoma de células escamosas

Pablo PORCIUNCULA / AFP Médicos recomendaram acompanhamento contínuo e reavaliações periódicas



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta nesta quarta-feira (17), segundo boletim divulgado pelo Hospital DF Star. Após a liberação, ele retorna ao regime de prisão domiciliar, onde seguirá sob acompanhamento médico. Bolsonaro havia sido internado na terça-feira (16) após apresentar episódios de vômito, tontura e queda de pressão arterial, permanecendo a noite no hospital. Durante a internação, o ex-presidente foi submetido a tratamento endovenoso e hidratação, o que resultou em melhora dos sintomas e da função renal, de acordo com o informe médico.

O boletim também trouxe informações sobre procedimentos realizados no último domingo, quando foram retiradas oito manchas da pele de Bolsonaro. O exame patológico identificou carcinoma de células escamosas em duas delas. Por isso, os médicos recomendaram acompanhamento contínuo e reavaliações periódicas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Leia a íntegra do boletim divulgado pela equipe médica de Bolsonaro

Brasília, 17 de setembro de 2025 – O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star na tarde do dia 16 de setembro, devido a quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa. O laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas “in situ”, em duas das oito lesões removidas, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Recebe alta hospitalar, mantendo o acompanhamento médico.

Dr. Cláudio Birolini – Médico chefe da equipe cirúrgica

Dr. Leandro Echenique – Médico Cardiologista

Dr. Guilherme Meyer – Diretor Médico do Hospital DF Star

Dr. Allisson Barcelos Borges – Diretor Geral do Hospital DF Star