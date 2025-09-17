Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Beatriz Manfredini > Em Brasília, Nunes diz que vai parabenizar Fux por voto em julgamento de Bolsonaro

Em Brasília, Nunes diz que vai parabenizar Fux por voto em julgamento de Bolsonaro

Prefeito de SP tem marcado presença nas manifestações pró-Bolsonaro, questionado a celeridade no processo do STF e chegou até a receber um agradecimento de Eduardo Bolsonaro

  • Por Beatriz Manfredini
  • 17/09/2025 12h26
Raul Luciano/Ato Press/Estadão Conteúdo O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participou da cerimônia comemorativa ao 93° aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932 Aliado firme de Tarcísio de Freitas, Nunes se vinculou ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2024

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que vai parabenizar e cumprimentar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, pelo voto no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nunes estará em Brasília nesta quarta-feira (17), ao lado de outros prefeitos, para tratar de outros assuntos, mas disse que, se “tiver oportunidade”, gostaria de fazer esse gesto ao ministro.

Aliado firme de Tarcísio de Freitas, Nunes se vinculou ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2024, em movimento feito pelo próprio governador. A relação, inicialmente, foi conturbada e com algumas rusgas, mas desde as medidas cautelares contra Bolsonaro e o julgamento, Nunes tem aumentando os gestos a ele: tem marcado presença nas manifestações pró-Bolsonaro, questionado a celeridade no processo do STF e chegou até a receber um agradecimento do filho dele, Eduardo Bolsonaro.

Precatórios 

Apesar da vontade de parabenizar Fux, a audiência tem como objetivo conversar sobre a emenda constitucional dos Precatórios, promulgada no último dia 9, que limita o pagamento dos mesmos por estados e municípios. A emenda foi alvo de uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) protocolada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) questionando a nova legislação. A ação tem Fux como relator.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

