Bolsonaro teria dito a Eduardo que conversou com ‘alguns do STF’ e ministros temiam sanções na Lei Magnitsky

Conteúdo íntegra o inquérito que apura uma suposta tentativa de coação contra integrantes da Corte para evitar o julgamento da suposta trama golpista

Reprodução/Instagram/@jairmessiasbolsonaro Ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro



Conversas de áudio retiradas do celular do ex-presidente Jair Bolsonaro revelam que ele afirmou ao filho, deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), manter diálogo com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O conteúdo íntegra o inquérito que apura uma suposta tentativa de coação contra integrantes da Corte para evitar o julgamento da suposta trama golpista. De acordo com relatório da Polícia Federal, que inclui a degravação dos diálogos, no dia 27 de junho o ex-presidente orientou o filho: “Esqueça qualquer crítica ao Gilmar”, em provável referência ao ministro Gilmar Mendes. Bolsonaro acrescentou ainda que tem “conversado com alguns do STF” e que “todos, ou quase todos, demonstram preocupação com sanções”, em alusão às medidas que poderiam ser impostas pelos Estados Unidos ao Brasil.

O ex-presidente, no entanto, não especificou quais ministros teriam participado dessas conversas. O inquérito que apura a tentativa de interferência no julgamento levou a Justiça a determinar medidas cautelares contra Bolsonaro. Como houve descumprimento dessas condições, a pena foi agravada para prisão domiciliar.