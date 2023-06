Bolsonaro vai a Porto Alegre para ato de apoiadores no dia de julgamento no TSE

Ex-presidente também participará de eventos ligados ao PL nesta sexta-feira, 23; julgamento sobre sua inelegibilidade está marcado para começar às 9h

Em meio ao julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode o tornar inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre agenda nesta quinta-feira, 22, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em publicação feita no Twitter, Bolsonaro confirmou que o pouso de seu voo na capital gaúcha está previsto para as 11h20 no Aeroporto Salgado Filho. Ele participará de ato com apoiadores nesta quinta. A expectativa é de que o ex-presidente já seja recebido pelos apoiadores no aeroporto, logo após sua chegada. Na sexta-feira, 23, Bolsonaro participará de um ato de filiações ao PL na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e, logo depois, será homenageado em um almoço promovido por correligionários. Michelle Bolsonaro, por sua vez, estará em Rondônia no sábado, 24, onde participa de um ato do PL Mulher no qual convocará a população a se manifestar em defesa do marido. A sessão de julgamento de Bolsonaro no TSE está marcada para começar às 9h, quando o ex-presidente ainda deve estar voando em direção ao Sul do país.