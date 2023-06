AO VIVO: TSE julga nesta quinta-feira a ação que pode tornar Bolsonaro inelegível; acompanhe

Devido a uma reunião com embaixadores em que fez questionamentos ao processo eleitoral brasileiro, ex-presidente é acusado de uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder político

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgará nesta quinta-feira, 22, a ação que pode decidir pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em sessão marcada para começar às 9h, o tribunal vai analisar uma ação movida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), por conta dos questionamentos feitos pelo ex-presidente referentes ao processo eleitoral, durante uma reunião com embaixadores, em julho de 2022. Bolsonaro é acusado de uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder político. O julgamento pode se estender até a próxima semana, já que o caso poderá ser analisado também nos dias 27 e 29.

Confira abaixo a cobertura especial do site da Jovem Pan sobre o julgamento:

9h05 – Bolsonaro vai a Porto Alegre para ato de apoiadores

Ex-presidente cumpre agenda nesta quinta-feira, 22, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em publicação feita no Twitter, Bolsonaro confirmou que o pouso de seu voo na capital gaúcha está previsto para as 11h20 no Aeroporto Salgado Filho. Ele participará de ato com apoiadores. A expectativa é de que o ex-mandatário já seja recebido pelos apoiadores no aeroporto, logo após sua chegada.

– Decolando agora para Porto Alegre.

– Pouso às 11h20AM no Salgado Filho.

pic.twitter.com/1qlx4dfJvE — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 22, 2023

8h55 – Começa a cobertura especial do site da Jovem Pan

