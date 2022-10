Bolsonaro vai ao Círio de Nazaré, e Lula participa de caminhada em Campinas

Presidente esteve com aliados no Pará para a tradicional festa religiosa; petista encontrou apoiadores em passeata no interior de São Paulo

Montagem sobre fotos - Estadão Cobnteúdo Bolsonaro participou do Círio de Nazaré na manhã deste sábado, 8. Lula caminhou com apoiadores em Campinas



Os dois candidatos à Presidência da República cumpriram agenda neste sábado, 8. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma caminhada com apoiadores em Campinas, interior de São Paulo, enquanto Jair Bolsonaro (PL), esteve no Pará. Ele, que tenta a reeleição foi ao Círio de Nazaré, onde participou de uma romaria fluvial, uma das 13 procissões que ocorrem durante a festividade. O evento voltou a ser realizado no formato tradicional após dois anos por conta da pandemia da Covid-19. Ele estava acompanhado pro Bia Kicis (PL-DF) e Carla Zambelli (PL-SP). O Círio de Nazaré é uma das maiores celebrações religiosas do mundo. Trata-se de uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Tradicionalmente, o evento ocorre em outubro e dura 15 dias, período chamado de quadra nazarena. Durante o período, muitas festividades ocorrem em todo o estado, sendo que os de maiores de destaque ocorre em Belém, capital do Pará. A festa tem mais de 200 anos de tradição. O início foi no século XVIII, quando o caboclo Plácido encontrou uma imagem da Nossa Senhora de Nazaré nas margens de um riacho. Ele decidiu levar para sua casa. A imagem foi encontrada repetidas vezes no mesmo lugar. Foi então que o Caboclo entendeu que deveria deixar a imagem ali e fez um altar no local. A fama se espalhou e passou atrair muitos visitantes. Uma igreja foi construída ao redor do local, que hoje e a Basílica de Nazaré.

O petista, por sua vez, concedeu entrevista e acusou seu adversário de usar máquina pública para fazer campanha eleitoral e que age como se o Brasil fosse dele, conforme publicado pela Jovem Pan. “Nós estamos fazendo uma campanha com uma certa anomalia, porque nós temos um cidadão, que está exercendo a Presidência, que está utilizando a maquina do governo para fazer campanha. Eu estava analisando, desde Marechal Deodoro da Fonseca, 1889 até agora, todos os presidente juntos, ninguém utilizou a máquina 10% [do que] como ele está utilizando. “Ele está fazendo tudo. Ele está agindo como se o Brasil fosse uma coisa particular dele e ele vai e desfaz, do jeito que ele quer, na medida em que ele tenta ganhar voto”, disse o ex-presidente. No geral, Lula ficou 48,4% dos votos válidos contra 43,2%. O segundo turno será realizado no dia 30 de outubro.