Bolsonaro vai ao Congresso em dia de depoimento de Mauro Cid na PF

Ex-presidente se dirigiu direto para o gabinete do filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no Congresso Nacional pouco depois do depoimento de Mauro Cid à PF



O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve na tarde desta quinta-feira 18 no Senado Federal para reunião no gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu filho mais velho. A ida ao Congresso Nacional aconteceu minutos após o tenente-coronel Mauro Cid comparecer à sede da Polícia Federal (PF). O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi preso pela PF no início do mês em operação que apura esquema de fraudes em cartões de vacina contra a Covid-19. Cid é acusado de envolvimento em supostos registros falsos da vacina em benefício de Bolsonaro e da filha Laura, além dele próprio e seus familiares. No depoimento marcado para esta tarde, o militar permaneceu em silêncio.

Bolsonaro chegou ao Senado por volta das 15h30, meia hora após Cid deixar o prédio da PF, às 15h. O ex-presidente acessou o Senado pela portaria principal da Casa, no térreo. Até o momento, não há informações oficiais sobre o motivo da reunião do ex-presidente no gabinete de Flávio Bolsonaro. Nesta quinta-feira, o senador foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao pagamento de multa no valor de R$ 10 mil por publicar desinformação nas redes sociais, ligando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao assassinato do ex-prefeito Celso Daniel, morto em 2002.