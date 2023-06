Bolsonaro vai ao Senado e conversa com Flávio sobre sabatina de Zanin

Cristiano Zanin é sabatinado na CCJ do Senado; “Lógico”, disse Bolsonaro ao ser questionado se tratou com o filho sobre a votação na comissão

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/05/2023 SP - SÃO PAULO/PL MULHER/CERIMÔNIA/BOLSONARO - POLÍTICA SP - SÃO PAULO/PL MULHER/CERIMÔNIA/BOLSONARO - POLÍTICA - O ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), participa da cerimônia de posse da deputada federal Rosana Valle (SP) como nova presidente do PL Mulher no Estado, realizada no hall Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), na zona sul da capital paulista, neste sábado, 06 de maio de 2023.



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ao Senado Federal na manhã desta quarta-feira, 21, e conversou com o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), sobre o voto ao qual ele tem direito na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) durante a sabatina do advogado Cristiano Zanin. Bolsonaro conversou com jornalistas e foi questionado sobre o motivo de estar visitando a Casa, e o gabinete de Flávio, exatamente no dia da sabatina ao indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Lógico, conversei com meu filho sobre o voto. Lógico.” No entanto, em tom de ironia, o ex-presidente não quis revelar qual será a posição do senador na votação da CCJ. “Voto é secreto, né”, respondeu.

Zanin é o indicado do presidente Lula (PT) para assumir o lugar de Ricardo Lewandowski no STF, e ganhou notoriedade ao defender o presidente da República em processos ligados à operação Lava Jato. A proximidade de Zanin com Lula tem sido alvo de críticas de senadores da oposição, como Sérgio Moro (União Brasil), Marcos do Val (PL) e Flávio Bolsonaro (PL), que fazem parte da CCJ. A expectativa é de que a reunião dure cinco horas. Após a votação na CCJ, o nome do advogado será analisado no plenário do Senado, mesmo que a comissão rejeite a indicação. Para ser aprovado, o advogado precisa de ao menos 41 votos dos 81 possíveis no plenário.